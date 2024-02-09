تامر حسني يحتفل بتصدر أغنيته «موضوع رجوعنا» تريند رقم 1 على «يوتيوب»

احتفل المطرب تامر حسني عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر كليب أغنية «موضوع رجوعنا» تريند رقم 1 على «يوتيوب»، والذي طرحه منذ ساعات وشاركته فيه البطولة الفنانة رانيا منصور.

أغنية «موضوع رجوعنا» من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

أغنية موضوع رجوعنا لتامر حسني

أغنية «موضوع رجوعنا» لتامر حسني من ألبوم هرمون السعادة وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة رانيا منصور وقد لاقت إشادات كبيرة من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرحها بسبب الطابع الدرامي الذي تميزت به الأغنية.