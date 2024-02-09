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وليد توفيق يروج لأغنيته الجديدة «ياما لسه بيسألوني»

كتب:

ياسمين محمود
06:18 م | الجمعة 09 فبراير 2024
وليد توفيق

وليد توفيق

روج المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «ياما لسه بيسألوني».

ونشر توفيق البرومو الدعائي للاغنية معلقا: «انتظرني قريبا في أغنية جديدة رح تحبوها كتير بعنوان ياما لسه بيسألوني من ألحاني وكلمات الشاعر عاصم حسين وتوزيع باسم منير».

آخر ظهور لوليد توفيق في مصر

وكان آخر ظهور للفنان وليد توفيق من خلال تكريمه من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، تقديرا لمشواره الفني الكبير، وقال توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، إن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

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بقلم ياسمين محمود