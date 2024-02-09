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نور النبوي يروج لمسلسل «إمبراطورية ميم»: «احفظوا الأسامي دي كويس»

كتب:

ياسمين محمود
07:21 م | الجمعة 09 فبراير 2024
نور وخالد

نور وخالد

روّج الفنان الشاب نور النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسل «إمبراطورية ميم» المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشر نور النبوي صوره تجمعه بوالده معلقا: «احفظوا الأسامي دي كويس عشان جوة الخناقة كل حاجة بتتقلب، مختار ومروان أبو المجد، إمبراطورية ميم رمضان 2024».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم» عدد من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبد العزيز ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.

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