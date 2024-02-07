رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

50 مليون جنيه إيرادات فيلم «الحريفة» لـ نور خالد النبوي في 5 أسابيع

كتب:

ضحى محمد
09:16 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
بوستر فيلم الحريفة

بوستر فيلم الحريفة

نجاح كبير حققه فيلم «الحريفة» من بطولة نور خالد النبوي بدور العرض، منذ بداية عرضه في السينمات من 5 أسابيع، إذ تألق الفيلم واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة.

وأكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أنَّ فيلم «الحريفة» حقق ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة طرحه بدور العرض التي اقتربت من 5 أسابيع كاملة، وحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض.

قصة فيلم الحريفة

اعتمدت قصة الفيلم على نجاح شخصية نور خالد النبوي، الذي أجبرته الظروف التخلي عن أهله وأصدقاءه والانتقال بالمعيشة إلى مستوى أقل، ولكنه يتغلب على الظروف بسبب حبه وعشقه لكرة القدم، وتسانده خلال أحداث الفيلم شقيقته الصغيرة حتى وجد دعمًا واضحًا من أهله.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريقة من بطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وكزبرة بالإضافة إلى نور إيهاب، بجانب أحمد حسام (ميدو)، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

اقرأ المزيد:

40 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة في 4 أسابيع عرض بالسينما

100 مليون جنيه إيرادات السينما المصرية في يناير 2024.. الحريفة بالمركز الأول

فيلم الحريفة يتصدر إيرادات دور العراض أمس بـ1.9 مليون جنيه

فيلم الحريفة يحافظ على الصدارة ويحقق 1.5 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

«الحريفة» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الخامس.. كسر حاجز الـ50 مليون جينه
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.