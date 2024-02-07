50 مليون جنيه إيرادات فيلم «الحريفة» لـ نور خالد النبوي في 5 أسابيع

نجاح كبير حققه فيلم «الحريفة» من بطولة نور خالد النبوي بدور العرض، منذ بداية عرضه في السينمات من 5 أسابيع، إذ تألق الفيلم واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة.

وأكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أنَّ فيلم «الحريفة» حقق ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة طرحه بدور العرض التي اقتربت من 5 أسابيع كاملة، وحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض.

قصة فيلم الحريفة

اعتمدت قصة الفيلم على نجاح شخصية نور خالد النبوي، الذي أجبرته الظروف التخلي عن أهله وأصدقاءه والانتقال بالمعيشة إلى مستوى أقل، ولكنه يتغلب على الظروف بسبب حبه وعشقه لكرة القدم، وتسانده خلال أحداث الفيلم شقيقته الصغيرة حتى وجد دعمًا واضحًا من أهله.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريقة من بطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وكزبرة بالإضافة إلى نور إيهاب، بجانب أحمد حسام (ميدو)، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.