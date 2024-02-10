فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بدسوق في كفر الشيخ للصيانة اليوم

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة دسوق لمدة 5 ساعات، اليوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم السبت

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم السبت بمدينة دسوق، هي: «مسجد السمادوني، والكشلة، وشارع البوسطة، وفم الصعيدي، وكورنيش النيل»، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية من ظهر اليوم نفسه.

إجراء أعمال الصيانة لعدد من المحولات

وأهابت هندسة كهرباء دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بتدبير احتياجاتها، حتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى، عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.