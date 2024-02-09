لمحدودي الدخل.. أماكن الإسكان القومي والاجتماعي في محافظة البحيرة

يبحث المواطنون عن أماكن الإسكان القومي والاجتماعي في محافظة البحيرة، إذ يجري طرحها بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، ويبلغ عددها 5 آلاف و174 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 893 مليون جنيه، بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وتعرض «الوطن» أماكن شقق الإسكان في البحيرة، خلال السطور التالية وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في البحيرة

- 1180 وحدة إسكان اجتماعي في مراكز «حوش عيسى - بدر - الدلنجات - وادي النطرون»، بتكلفة 212 مليون جنيه.

- 926 وحدة إسكان اجتماعي بوادي النطرون، بتكلفة 167 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منها.

- 210 وحدات إسكان اجتماعي بكفر الدوار، بتكلفة 38 مليون جنيه.

- 716 وحدة إسكان اجتماعي بكفر الدوار، بتكلفة 128.8 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منها.

- 48 وحدة إسكان اجتماعي بدمنهور، بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

- 2094 وحدة إسكان اجتماعي بمراكز «كفر الدوار - المحمودية - الرحمانية - بدر - حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور - أبو حمص - وادي النطرون»، بتكلفة 334 مليون جنيه.