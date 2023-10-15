أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. السعر يصل إلى 360 ألف جنيه

العديد من المواطنين يحرصون على متابعة مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من حجز وحدة سكنية، ويظل التساؤل حول أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وحسبما أعلن صندوق الإسكان عن أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، في الإعلام رقم 18 والتفاصيل المتعلقة بالطرح والمساحات، وخلال السطور التالية نوضح التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية.

السعر يتراوح بين 245 إلى 360 ألف جنيه

وبالنسبة لـ أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حسبما أعلن صندوق الإسكان يتراوح سعر الشقة من 245 إلى 360 ألف جنيه، وتُطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط تحددها الوزارة.

وأوضح الإعلان الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي، عن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية التي تبدأ من 75 مترًا أي بمقدم 15 ألف جنيه، أما بالنسبة للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا يكون مقدمها 22 ألف جنيه، ويتم سداد 10% عند الاستلام.

كما أنه يتم تقسيط 90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري، وهو ما يجعل القسط على 30 عامًا كحد أقصى.