شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة البحيرة.. الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وبالتزامن مع ذلك يبحث أهالي محافظة البحيرة عن أسعار ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وذلك لرغبة العديد منهم في التقديم للحصول على تلك الشقق، وطبقا لما أعلنته الوزارة جاءت شقق الإسكان في مركز واحد فقط بمحافظة البحيرة.

أسعار ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في البحيرة

ونقدم خلال الفقرات التالية معلومات عن أسعار ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في البحيرة وذلك للتيسير على الأهالي في الحصول على كل المعلومات وفي إطار ما تقدمه «الوطن» لمتابعتها من خدمات.

شقق الإسكان الاجتماعي في البحيرة بوادي النطرون

تتوافر شقق الإسكان الاجتماعى في البحيرة بمدينة وادي النطرون لمتوسطي ومنخفضي الدخل على مساحة تصل إلى 90 مترا طبقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي حددت الوزارة أن السعر يبدأ من 194 ألف جنيه حتى 310 آلاف جنيه، على أن يتراوح مقدم جدية الحجز من 15 إلى 22 ألف جنيه.

ويمكن لأبناء البحيرة شراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد، بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر ويستمر حتى الخميس 27 أكتوبر.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في البحيرة

وجاءت شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في البحيرة طبقا لشروط الوزارة وهي كالآتي.

- أن يكون المتقدم مصريا.

- لا يقل عمره عن 21 عاما في موعد انتهاء الإعلان.

- لا يزيد عمره عن 50 عاما كحد أقصى.

- لا يزيد سن المتقدمين من متوسطي الدخل عن السن القانونية للمعاش.