أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بالمنيا.. تسليم فوري

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية لمنخفضي الدخل للتسليم الفوري «سكن لكل المصريين»، في 3 مناطق داخل محافظة المنيا هي: مركز سمالوط، مدينة المنيا الجديدة، منطقة المطاهرة بمركز المنيا، بمساحة 90 مترا مربعا.

قيمة جدية الحجز لمنخفضي الدخل 15 ألف جنيه

وبحسب كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان فإن سعر الوحدة السكنية المخصصة لمنخفضي الدخل جاهزة التسليم في محافظة المنيا يبلغ 194 ألف جنيها، علي أن يتم سداد مبلغ 4% من سعر بيع الوحدة كمبلغ مخصص للصيانة، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، و255 جنيها مصاريف إدارية.

19 ألف جنيه من كل وحدة تكلفة تنفيذ المرافق العامة

وتبلغ قيمة الدعم النقدي المباشر للوحدات السكنية «سكن لكل المصريين» المخصصة لمنخفضي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا بمناطق: المنيا الجديدة، المطاهرة بمركز المنيا، ومركز سمالوط، وهي جاهزة للتسليم بين 5 آلاف و40 ألف جنيه، بحسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة، كما تبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود مبلغ 252 ألف جنيه، تتمثل في 195 ألف جنيه متوسط قيمة دعم عائد التمويل العقاري، 19 ألف جنيه قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة، 28 ألف جنيه قيمة الانتفاع بالأرض.

وبحسب كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، فإنه في حالة زيادة عدد المتقدمين للحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الإعاقة فقط عن نسبة 5%، من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز والمدن المعلن عنها تكون الأولوية أولا للمتزوج ويعول، والأرمل والأرملة ويعول، والمطلق والمطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنا، وفي حل تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا.