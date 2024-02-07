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رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر تزور معبر رفح وتتفقد المساعد

كتب:

حسين إبراهيم
03:29 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
زيارة رئيسية الصليب الأحمر للعريش

زيارة رئيسية الصليب الأحمر للعريش

زارت كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، معبر رفح البري، وتفقدت مخازن المساعدات في مدينة العريش، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كيفية استقبال المساعدات 

واستمعت فوربس إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري عن كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى قطاع غزة.

كما استعرض مسؤولي الهلال الأحمر المصري، أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث، والأطنان التي تحملها، والإجراءات المتبعة للدخول.

فوربس تشكر الهلال الأحمر المصري 

وشكرت فوربس، فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الجهود الإنسانية التي يقومون بها.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل صباح اليوم الأربعاء، كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، خلال وصولها إلى المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.

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