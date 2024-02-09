ميرفت أمين وماجدة زكي تواصلان تصوير مسلسل «مليحة» في السويس

يواصل أبطال مسلسل «مليحة»، تصويره على قدم وساق، للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

ويتحدث مسلسل «مليحة» عن القضية الفلسطينية، كأول عمل درامي يناقشها في الماراثون الرمضاني؛ لاسيما بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها غزة في الآونة الأخيرة.

وأكد مصدر داخل العمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري استئناف تصوير مشاهد العمل فى محافظة السويس، غدا السبت، وتجمع المشاهد بين الفنانتين ميرفت أمين وماجدة زكي.

أحداث مسلسل «مليحة»

وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، ويشهد تواجد الفلسطينية سيرين خاس، ويتناول العمل القضية الفلسطينية بشكل درامي مؤثر، في إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية بجوانبها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل «مليحة»، عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، ودياب، وماجدة زكي، وحنان سليمان، وآخرون، من تأليف رشا الجزار، وإخراج شريف عرفة.