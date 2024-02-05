مسلسلات رمضان 2024.. ميرفت أمين تدعم فلسطين في مسلسل مليحة

تعود الفنانة ميرفت أمين لبلاتوهات الدراما المصرية، بتصوير دورها في مسلسل مليحة، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024.

شخصية ميرفت أمين

تؤدي «أمين» دور سيدة تدعى حنان، والدة دياب وأمير المصري، خلال أحداث المسلسل الذي يتولى إخراجه المخرج الكبير عمرو عرفه.

وتشارك ميرفت أمين فى بطولة مسلسل مليحة، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبزرهم محمد دياب، وأمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات الشباب.

دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية

وتدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القضية الفلسطينية بشكل مستمر، من خلال كل منصاتها الإعلامية والرقمية، حيث تفضح مخططات الاحتلال التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري، عبر منصاته المختلفة، مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.