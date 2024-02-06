انضمام الفلسطينية سيرين خاس لفريق مسلسل مليحة.. يُعرض في رمضان 2024

أكدت رشا عزت الجزار، مؤلفة مسلسل «مليحة»، انضمام الفنانة الفلسطينية سيرين خاس إلى فريق عمل المسلسل الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2024.

انضمام الفنانة الفلسطينية سيرين خاس

وكتبت رشا عزت الجزار، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة «انضمت سيرين خاس من فلسطين الحبيبة إلى العمل الدرامي»، وتابعت، «اجتهدنا قدر الإمكان، وربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم، ونقدم عمل ينال إعجابكم ويرتقي إلى مقام ذوقكم».

واستعانت «الجزار»، بقول الشاعر فؤاد حداد، «ورفعت فني إلى مقام الشعب».

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين، ودياب، وأشرف زكي وحنان سليمان، وسينضم باقي فريق العمل للتصوير تباعاً.

وتدور أحداث مسلسل مليحة في 15 حلقة، وتتطرق الأحداث إلى القضية الفلسطينية ودعمها في ظل الأزمات التي تواجهها، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض المسلسل الأحداث الخاصة بقطاع غزة الذي يعيش مرحلة صعبة، في ظل الاعتداءات الغاشمة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.