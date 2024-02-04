مسلسلات رمضان.. «مليحة» ينتصر لـ«فلسطين» و«رحيل» 15 حلقة

قبل بدء الموسم الرمضانى لعام 2024 بأسابيع قليلة، انضم عملان جديدان إلى قائمة المسلسلات للمنافسة فى موسم رمضان المقبل، الذى يضم عدداً كبيراً من الأعمال المتنوعة، وأول هذه المسلسلات عمل درامى يحمل اسم «مليحة» من بطولة الفنان دياب، والمكون من 15 حلقة فقط، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يقوم الفنان دياب ببطولة مسلسل «مليحة» للمرة الأولى خلال شهر رمضان، وذلك بعد نجاحه العام الماضى من خلال مسلسل «تحت الوصاية» المكون من 15 حلقة فقط، وشارك البطولة مع الفنانة منى زكى، وقد بدأ «دياب» تصوير مسلسله خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة، حتى يتم تسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة فى شهر رمضان المقبل.

اختارت المؤلفة رشا عزت الجزار مسلسل «مليحة» لتُلقى الضوء من خلال عمل درامى على الانتهاكات التى يعانى منها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلى، خاصة خلال الأيام الماضية، وكإعلان رسمى من أبطال العمل تضامنهم مع القضية الفلسطينية، ويشارك فى بطولة المسلسل الفنانة ميرفت أمين، والفنان أمير المصرى، وأشرف زكى، وعدد آخر من الفنانين.

وانضمت الفنانة ياسمين صبرى للمنافسة فى شهر رمضان مؤخراً، من خلال مسلسل «رحيل» بعد غياب 3 سنوات عن الدراما، ويستعد فريق العمل لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية واختيار جميع المشاركين.

وقرّرت الفنانة ياسمين صبرى أن يكون مسلسل «رحيل» مكوناً من 15 حلقة فقط، وتجسّد فيه شخصية فتاة شعبية تواجه الكثير من المشكلات وتتعقّد الأمور معها، وتحاول أن تصل إلى حلول، المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج إبراهيم فخر.

لم يكن هذا هو التعاون الأول بين ياسمين صبرى والمؤلف محمد عبدالمعطى، حيث سبق وتعاون مع ياسمين صبرى من خلال مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان عام 2016، ومسلسل «حكايتى» مع المخرج أحمد سمير فرج عام 2019 فى أول بطولة مطلقة لها.

وتحدث الناقد السينمائى محمود قاسم عن ظاهرة انضمام مسلسلات حديثاً إلى المنافسة قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة، قائلاً: «هذه الظاهرة صحية، وتحدث باستمرار فى المواسم السابقة، حيث إن المخرج والمؤلف وبطل العمل الرئيسى يقومون بتحضير المسلسل منذ فترة، ولكن يكون الإعلان عن العمل بشكل رسمى بعد وضع الخطوط العريضة للعمل».

ويعتقد «قاسم» أن غياب ياسمين صبرى لمدة 3 سنوات وعودتها من جديد بمسلسل «رحيل» فى صالحها، وسوف يمثل عودة قوية لها، خاصة مع تجديد التعاون مع المؤلف محمد عبدالمعطى، وعودتها للمنافسة فى رمضان هذا العام يدل على اختيارها الجيد للسيناريو.

واستكمل «قاسم» حديثه: «أتوقع أيضاً مسلسلاً مهماً وفارقاً فى المشوار الفنى للفنان دياب، حيث يشارك به كبطولة للمرة الأولى من خلال مسلسل مليحة، وكان من الضرورى عرض عمل يناقش القضية الفلسطينية هذا العام».