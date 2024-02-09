انخفاض أسعار السيارات المستعملة في المحافظات.. تبدأ من 50 ألف جنيه

انخفضت أسعار السيارات المستعملة في المحافظات اليوم الجمعة داخل بعض الأسواق الرسمية المعتمدة من المحافظات، بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار علي مدار الأسبوع الماضي، فيما توقع بعض التجار انخفاضا جديدا خلال الفترة المقبلة.

أسعار السيارات المستعملة بالمحافظات

في محافظة الاسماعيلية انخفضت أسعار السيارات في سوق اليوم الجمعة داخل أحد الأسواق التي خصصتها المحافظة لبيع السيارات المستعملة داخل المدينة، لتسجل الاسعار 70 ألف جنيه تقريبا للسيارات المستعملة تزداد بحسب موديل السيارة وحالتها.

وقال سامح رجب أحد تجار السيارات في الاسماعيلية إن سيارة سيتروين AX موديل 95 سجلت اليوم أقل سعر في السوق وتراوحت من 70 إلى 75 ألف جنيه، مشيرا إلى أن السيارة بمحرك 1300 سي سي بنظام ناقل حركة مانيوال.

ألفورد الأقل سعرا في أسواق بورسعيد

وفي سوق بورسعيد للسيارات المخصص من المحافظة، انخفضت أسعار السيارات المستعملة وسجلت 70 ألف جنيه تقريبا لسيارة فورد فيستا موديل 96، بناقل حركة مانيوال، ومحرك سعه 1300 سي سي.

وقال محمد إبراهيم تاجر سيارات في مدينة بورسعيد إن السوق اليوم شهدت توافر سيارات بسعر 60 ألف جنيه فقط تم بيعها لأحد العملاء بسعر 60 ألف جنيه فقط لسيارة رينو أوبتيما موديل 99.

وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد حركة تجارية في هذه الفترة بالإقبال على عمليات الشراء، مشيرا إلى أن السيارات ذات الموديل الأحدث شهدت أيضا إقبالا على عمليات الشراء.

التويوتا كورولا الأكثر إقبالا في أسواق الشرقية

وشهدت سوق السيارات في محافظة الشرقية المخصص من المحافظة، إقبالا من العملاء على شراء سيارات التويوتا بمختلف الموديلات والتي بدأت بأسعار قاربت 90 ألف جنيه للسيارات موديل 1990 فيما ارتفعت للسيارات موديل 99 وموديل 2000.

وقال عبد الله رجب أحد تجار السيارات في سوق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن السيارة تويوتا كورولا موديل 99 سجلت اليوم من 220 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه وهي ضمن أكثر السيارات التي يقبل على شرائها المواطنون.

اسعار السيارات في سوق المنوفية

وفي محافظة المنوفية تواجدت بعض السيارات بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه كسيارة فيات 132 موديل 73 والتي سجلت 50 ألف جنيه، فيما سجلت السيارة مازدا 626 موديل 82 سعر 50 ألف جنيه.