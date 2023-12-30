سوق السيارات بالمنوفية يوفر «مركبات» مستعملة بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات في محافظة المنوفية إقبالا كبيرًا، من المواطنين الراغبين في بيع وشراء السيارات المستعملة من مختلف المحافظات، وهو السوق الأول من نوعه الذي يتبع محافظة المنوفية، ويتميز بانخفاض أسعار السيارات التي يبدأ سعرها من 50 ألف جنيه، في بعض الموديلات، كما يوفر السوق خدمات مختلفة لتسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين.

أسعار السيارات في سوق السيارات بمحافظة المنوفية

وأكد مصطفي صعوان، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أن أسعار السيارات في سوق السيارات بمحافظة المنوفية تبدأ من 50 ألف جنيه، ويشهد السوق إقبالا كبيرًا من المواطنين، ليس من محافظة المنوفية وحدها، وإنما من مختلف المحافظات المجاورة مثل القليوبية والغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية والقاهرة.

خدمات متنوعة داخل سوق السيارات في المنوفية

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات يقدم العديد من الخدمات للمترديين عليه، من بينها توفير سيارة للشهر العقاري؛ لتسجيل عقود البيع والشراء فورًا، وكذلك الكشف على السيارات بمعرفة شركة المنوفية لصيانة الأليات وتقييم السيارة.

وتابع، ومن فيم الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين في سوق السيارات بالمنوفية، هي الخدمات الطبية من خلال سيارة متنقلة توفرها مديرية الصحة وإجراء الفحوصات المختلفة، وتواجد رجال المرور بكثافة، فضلا عن وجود رجال الحماية المدنية للتدخل في حال وجود أي طوارئ.