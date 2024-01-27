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تبدأ من 50 ألف جنيه.. أسعار السيارات المستعملة في سوق المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
11:04 م | السبت 27 يناير 2024
سوق السيارات في المنوفية

سوق السيارات في المنوفية

تشهد سوق السيارات المستعملة في محافظة المنوفية، إقبالًا وازدحاما شديد في مدخل قرية ميت خلف، إذ يأتي المواطنون من جميع المدن والقرى داخل المحافظة وخارجها، لتوافر جميع الخدمات بها، سواء التي يحتاجها بائع السيارة أو المشتري.

أسعار السيارات المستعملة

وقال محمد قاسم، أحد تجار السيارات في السوق، إنّ السيارات تتباين أسعارها وفق نوعها وحالتها، فعلى سبيل المثال، السيارة نوع هيونداي أكسيل موديل 1998، فابريكا من الداخل ورش من الخارج، سعرها 120 ألف جنيه.

وأوضح كريم ياسر، بائع  سيارات من الغربية، إنّ السوق تلبي احتياجات الجميع، فمثلا السيارة من نوع رينو ميجان فابريكا من الداخل والخارج، موديل 2005، سعرها يبلغ 195 ألف جنيه.

وأشار سيد أحمد، بائع، إلى أنّه في السوق، هناك سيارة فيات 128، رش من الداخل والخارج، موديل 1990، وبحالة جيدة، تباع بسعر 50 ألف جنيه.

 

المرور على سوق السيارات 

وتفقد مصطفى صعوان، نائب رئيس مركز شبين الكوم، سوق السيارات المستعملة، واطمأن على كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وإزالة جميع المعوقات والصعوبات لتيسير حركة البيع والشراء لدى الجميع، وما زالت المتابعة مستمرة على مدار اليوم، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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بقلم عصام علم الدين