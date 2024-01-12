إقبال على سوق السيارات في المنوفية.. أسعار تبدأ من 40 ألف جنيه

نجحت محافظة المنوفية منذ عدة أشهر في إقامة سوق السيارات المستعملة في قرية ميت خلف بمركز شبين الكوم، لمساعدة أبناء المحافظة في بيع وشراء السيارات المستعملة بطرق آمنة وميسرة بوجود جميع الخدمات اللازمة داخل السوق الذي يعقد يوم الجمعة من كل أسبوع.

إقبال على سوق السيارات في المنوفية

أكد المحاسب السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم لـ«الوطن» أن هناك إقبالا كبيرا على بيع وشراء السيارات المستعملة بسبب التسهيلات والخدمات الموجودة طوال يوم الجمعة من الصباح الباكر وحتى المساء، مشيرا إلى وجود الحماية المدنية والدفاع المدني على أهبة الاستعداد، كما يوجد مكتب للشهر العقاري لتسجيل السيارات وكافتيريا واستراحة.

الأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه

وتبدأ أسعار السيارات من 40 ألف جنيه بحسب محمود عبد الله أحد البائعين، الذي أشاد بالخدمات الموجودة للتسهيل على بائعي السيارات.