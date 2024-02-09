خبير سياسي: مخطط التهجير ما زال يراود حكومة نتنياهو

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه اعتقد أن الاحتلال يريد مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة، وهو ما لمسناه جميعًَا من خلال التصريحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي عبر بضرورة الوصول إلى منطقة رفح، وكذلك كل قادة أركان مجلس الحرب الإسرائيلي قد تحدثوا في هذا السياق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «رفح هي المنطقة الأكثر ازدحامًا، وخاصة بعدما نزح معظم سكان قطاع غزة بعد عمليات الضرب والقتل والتدمير التي مارسها الاحتلال على مدار الأشهر السابقة، نزحوا إلى منطقة رفح».

وتابع: «اليوم تحاول دولة الاحتلال أن توجه ضربات متلاحقة إلى هذه المدينة ويبدو أنه لازال مخطط التهجير في رأس هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إيقاع المزيد من الضحايا والشهداء الفلسطينيين، رغم أنه أصبحت هناك قناعة ورؤية عالمية أطلقتها مصر ترفض فكرة التهجير القسري حتى أصبح هناك حاضنة دولية للموقف المصري، وبدأ العالم ينادي بهذه القضية».

وأكمل: «الاحتلال يواصل ارتكابه للجرائم غير مهتم بالقانون الدولي رغم كل المناشدات التي تصدر من كل قادة دول العالم تجاه ما يجري على الأرض الفلسطينية».