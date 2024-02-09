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رئيس «الأقصر للسينما الإفريقية» يعلن دعم المهرجان الكامل للقضية الفلسطينية

كتب:

أميرة عزالدين
تصوير:

عبد الحافظ السيد
08:09 م | الجمعة 09 فبراير 2024
سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعرب سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن سعادته بانطلاق الدورة الـ13، والتي تأتي بعد صعوبات وتحديات كبيرة، مشددًا على دعم المهرجان الكامل للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية، وهو ما جعل المهرجان يبدأ فعاليات حفل الافتتاح بأغنية للقضية الفلسطينية.

وحرص سيد فؤاد، على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال كلمته فى حفل الافتتاح تعبيرا عن تضامنه الكامل معهم، مشيرا إلى أن السينما دائما تحمل النور.

وشدد «فؤاد»، على سعادته بشعار المهرجان هذا العام والذي يحمل اسم «إفريقيا كل الألوان»، لأنها تضم كافة ثقافات مختلفة وتحمل الروابط الإنسانية للتواصل المستمر بين صناع السينما في إفريقيا.

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