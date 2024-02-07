حماة الوطن: لقاء السيسي وبلينكن يؤكد دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، وأن القاهرة لها موقفها الثابت الذي لا يتزعزع وهو حل عادل وشامل للقضية.

إنفاذ المساعدات الإغاثية

وأضاف نصير، أن ما أدلى به الرئيس السيسي من تصريحات تتسق تماما مع التوجه الشعبي والرسمي لجمهورية مصر العربية ومن أهمها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع مع ضرورة دعم منظمة الأونروا خاصة أنها تمثل شريان حياة للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وتوجه أمين عام حزب حماة الوطن في بيانه بتحية إجلال وتقدير لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين بشر وحجز وشيخ مسن وشاب وامرأة وطفل ولا مسجد ولا كنيسة.