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تحالف الأحزاب المصرية: مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول

كتب:

سهيلة هاني
06:25 م | الجمعة 09 فبراير 2024
تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، ورئيس حزب إرادة جيل، إن مصر كان لها دور بارز في الحفاظ على القضية الفلسطينية منذ اندلاعها، ومن قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن مصر حافظت على القضية الفلسطينية، وقدمت كافة المساعدات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

دعم القضية الفلسطينية 

وأضاف مطر، في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول، ووضعت القضية الفلسطينية أمام عينيها، كما أنها لم ولن تتخلى عن تقديم الدعم ويد العون للشعب الفلسطيني، ومصر وحدها ساهمت بـ80% من المساعدات المقدمة لغزة من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.

دعم الرئيس السيسي

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: ندعم الرئيس السيسي والدولة المصرية في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها، خاصة في محاولاتها للتصدي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن مصر متمسكة بفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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