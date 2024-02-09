«السياحة»: مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يسلط الضوء على معالم المدينة الأثرية

من رحاب معبد الأقصر، انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وتحل جمهورية مالي ضيف شرف هذه الدورة.

تحقيق الزخم والرواج السياحي

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حريصة على رعاية فعاليات هذا المهرجان سنوياً ولا سيما في ظل اهتمامه بدعم العلاقات والأواصر المصرية الإفريقية من خلال القوى الناعمة حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الإفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية، والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفعاليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعه مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فتره انعقاده وتسليط الضوء على هذه المدينة الساحرة.

توزيع المواد الدعائية

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة الأقصر على ضيوف المهرجان.