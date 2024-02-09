وصلة «ضحك وهزار» من إيمي سمير غانم وحسن الرداد على «ريد كاربت» مهرجان الأقصر

وصل، منذ قليل، الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، إلى «ريد كاربت» مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقام حاليا بمعبد الأقصر.

وحوّل الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، أجواء الـ«ريد كاربت» لوصلة هزار وضحك مع المصورين والحاضرين.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد قليل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال «الذهبيات النيلية» التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

يذكر ان مهرجان الأقصر تاسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.