جيهان مديح: مصر تواصلت مع قادة العالم لإدخال مساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مصر فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط، وعملت على حشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، من مصر والدول التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول المساعدات حيث رفضت خروج الأجانب من غزة قبل دخول المساعدات لأشقائنا، مضيفة: «لولا مصر لم تكن لتدخل أي مساعدات للأشقاء، لا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم غزة».

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال الغاشمة قصفت المعبر 4 مرات، وهو ما حال دون إدخال المساعدات، لافتة إلى أن مصر في تلك الأثناء تواصلت مع جميع الأطراف للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف قصف المعبر، والذي قامت مصر بإعادة تأهيله، حتى تتمكن من إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وشددت مديح، أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات للقطاع كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، واختتم: «مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات».