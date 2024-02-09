12 شهيدا في غارات وقصف إسرائيلي على خان يونس كتب: محمد عزالدين 08:36 م | الجمعة 09 فبراير 2024 خان يونس كشف الإعلام الفلسطيني بارتقاء 12 شهيدا في غارات وقصف إسرائيلي على خان يونس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس.. ويشن غارات على لبنان وسوريا الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من مدارس العودة شرقي خان يونس الاحتلال الإسرائيلي يطالب النازحين بإخلاء مجمع مدارس العودة في خان يونس «الاحتلال الإسرائيلي» ينسف مربعا سكنيا جنوب مدينة خان يونس مقتل 7 جنود إسرائيليين بقذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية غرب خان يونس خان يونس فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بقلم محمد عزالدين