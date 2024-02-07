مقتل 7 جنود إسرائيليين بقذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية غرب خان يونس

أعلنت «الفصائل الفلسطينية» تمكن مُقاتليها من القضاء على أفراد قوة إسرائيلية مُكونة من 7 جنود، بعد استهدافها بقذيفة مُضادة للتحصينات غرب خان يونس، قائلة في بيان نشرته على قناتها في «تليجرام»: «بعد عودة مُجاهدينا من مناطق الاشتباك أكدوا تمكنهم من قتل جميع أفراد قوة صهيونية قوامها 7 جنود بعد استهدافها بقذيفة تي جي بي كانت تتحصن في شقة سكنية مُحيط الحاووز قُرب مدرسة حياة غرب خان يونس».

وقالت «الفصائل الفلسطينية»، إنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة «آر بي جي»، ما أسفر عن مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها بمُحيط حي الأمل غربي خان يونس، كما أعلنت مسؤوليتها عن قصف مواقع وتحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محاور التقدم في قطاع غزة برشقات صاروخية.

استهداف مجموعة جنود إسرائيليين

وذكرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري للفصائل الفلسطينية، «أن مُقاتليها استهدفوا مجموعة جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل غرب خان يونس بقذيفة من طراز تي بي جي المُضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

وأشارت «القسام»، في بيان على قناتها في «تلجرام»، إلى أن مُجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك «ج»، غرب مدينة خان يونس بقذيفة «تي جي بي» مُضادة للتحصينات ومن ثم اتباعها بقذيفة مُضادة للأفراد، مُؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم.

تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المُدمّرة والساحقة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، وسط نقص هائل في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة، التي تُقدم الخدمات للسكان، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.