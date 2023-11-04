«الخارجية»: رفض عربي كامل لأي حديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هناك رفضا عربيا كاملا لأي حديث عن التهجير أو خروج الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة النظر للأسباب الجذرية لهذه الأزمة من خلال الحديث عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الرسائل نقلت بوضوح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

الارتقاء بدخول المساعدات

وتابع «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن الولايات المتحدة تطالب بالارتقاء بدخول المساعدات، ولا تتحدث عن وقف إطلاق النار، ولهذا تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن الدول العظمى يجب أن تقوم بمسؤوليتها وتطالب الاحتلال بوقف إطلاق النار.

فتح معبر رفح

وأضاف أن معبر رفح مفتوح بكل تأكيد، ومصر لم تتأخر في لحظة عن فتح المعبر، ولكن الجانب الإسرائيلي يعيق تدفق المساعدات لقطاع غزة أو وصول الجرحى للعلاج بمصر.