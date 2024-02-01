الرئاسة الفلسطينية: حظر دخول أعضاء منظمة التحرير لأمريكا يؤثر على مصداقيتها

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير للولايات المتحدة يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبا على دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأكدت، أن قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير للولايات المتحدة يتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا له.