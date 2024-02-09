امتداد لماري منيب وعبلة كامل.. سر تكريم مهرجان الأقصر لإيمي سمير غانم

كشف القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تكريمهم للفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ13، والتي انطلقت اليوم في مدينة الأقصر، تحديدًا في معبد الأقصر كما هو المُعتاد سنويًا.

وكشفت مُقدمة الحفل، عن سر تكريم إيمي سمير غانم، وذلك في المقدمة التي أعدت لها قبل إعطائها التكريم، أن إيمي سمير غانم واحدة من نجوم الكوميديا في مصر، والتي تُعد امتدادا لنجمات كبار في الكوميديا مثل ماري منيب وعبلة كامل وغيرهم.

يذكر أن مهرجان الأقصر تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب إفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميًا.