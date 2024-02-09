5 نصائح تخلصك من الكحة المستمرة نهائيا.. احرص على اتباعها

يشتكي الكثير من الأفراد من إصابتهم بالكحة طوال شهور الشتاء، إذ إنها تمنع من النوم ليلًا كما تسبب العديد من الأعراض المرضية المصاحبة كسيلان واحتقان الأنف، وضيق التنفس والشعور بالحرقة في المعدة والصفير في الرئتين، كما يصاحبها البلغم في الكثير من الأحيان، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي.

وتسبب الكحة المستمرة مضاعفات كثيرة، منها الصداع والقيء، وفرط التعرق والدوخة وفقدان التحكم في المثانة، وقد يصل الأمر إلى الإغماء، وظهور تشققات في الأضلاع، ما يتطلب اتباع بعض إجراءات للوقاية من الإصابة بالعدوى الفيروسية التي تسبب هذا النوع من الكحة الشديدة المصاحبة للإنفلونزا.

الحصول على لقاح الإنفلونزا

الحصول على لقاح الإنفلونزا هام جدًا لتلافي الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة المزمنة التي قد تستمر لمدة شهر متواصل، وفقًا لحديث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مؤكدًا أن كبار السن ومرضى الحساسية والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة هي أكثر الفئات التي يجب أن تحصل على اللقاح.

وقدم الحداد لـ«الوطن» مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها لعلاج الكحة المزمنة:

- الحفاظ على تهوية المكان، لأن قلة التهوية تؤدي إلى انتشار الأوبئة والفيروسات.

- ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة لأنها تحمي من التقاط العدوى الفيروسية.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة للوقاية من نزلات البرد والحماية من التقاط العدوى والفيروسات.

الاهتمام بالتغذية السليمة

- عزل الشخص المصاب في غرفته، حتى لا يسبب انتشار العدوى في المنزل، خاصة إذا كان يعيش فيه كبار السن والأطفال.

- أهمية التغذية الجيدة بالحصول على الفواكه والخضروات المفيدة والبروتينات، فضلًا عن تناول السوائل التي تحتوي على فيتامين سي.