يعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي تحظى بطبيعة خاصة ومميزة عن جميع المسلمين في كل بقاع الأرض، كما أوصى النبي الكريم بالصيام في تلك الليالي المباركة، ولذلك يتسائل الكثيرين عن أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رجب.

الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رجب

وحول الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رجب، قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على المسلم في العموم أن يُكثر من الصلاة والصيام والعمل الصالح في الأشهر الحرم وليس في شهر رجب وحده، والأشهر الحرم هي ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب.

أدعية مستحبة في العشر الأواخر من شهر رجب

وبخصوص الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رجب، أوضح عضو هيئة كبار العلماء بأنه ليس هناك دعاء معين في العشر الأواخر من العشر من رجب، ولكن هناك بعض يمكن للمسلم أن يدعو بها وهي:

«اللهم اجعلني من المقبولين في شهر رجب وشعبان وبلغني رمضان المبارك، وأعذني فيه من فواحش الذنوب والآثام، ووفقني فيه إلى كل عمل صالح وجنبني في كل قول زور وفعل فاحشة».

اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.