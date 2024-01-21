«الأوقاف» تعقد 48 ندوة للتثقيف الفقهي والإفتاء حول الأشهر الحرم

نظمت وزارة الأوقاف 48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء عن موضوع الأشهر الحرم فضائل وآداب، أمس، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان عن الندوات التثقيفية التي عقدت، أنّ الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ففي الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان»، وقوله: «ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الذي بين جمادى وشعبان» تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.

الثواب في شهر رجب

وتابعت: «أما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه الأشهر، فقد صرح بها بعض أهل العلم استناداً لقوله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)، فالواجب على الإنسان المسلم أن يغتنم هذه الأشهر بالتقرب إلى الله (عز وجل) باتباع أوامره واجتناب نواهيه»، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

مجالس الإفتاء

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة ( رضي الله عنها)، ومسجد الحافظ، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد المؤمن المهيمن، ومسجد الغوري، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد مستورة، ومسجد عمر بن الخطاب بدار السلام، ومسجد عمر بن الخطاب أمام مستشفى السلام، ومسجد قباء، ومسجد الفتح، ومسجد أبو بكر الصديق.