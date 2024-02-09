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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعتقل عددا من طواقمنا في مستشفى الأمل بقطاع غزة

كتب:

منى السعيد
10:25 م | الجمعة 09 فبراير 2024
مستشفى الأمل في قطاع غزة

مستشفى الأمل في قطاع غزة

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان منذ قليل، نشره تليفزيون فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من طواقم الإسعاف والعاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، ومرافقي الجرحى والمرضى في مستشفى الأمل التابع للجمعية بخان يونس في غزة.

اعتقال الكوادر الطبية في مستشفى الأمل بغزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الأمل في قطاع غزة، ضمن خطته لإخراج المستشفى عن الخدمة، حتى يضمن أن القطاع بلا أي خدمات طبية.

وحمل «القدرة» الاحتلال مسؤولية المتواجدين في مستشفى الأمل بقطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يدمر المنظومة الصحية في القطاع، والمجتمع الدولي لم يقدم أي دعم رغم نداءات المواطنين في قطاع غزة.

وشدد على أن 70% من المساعدات الطبية التي تدخل القطاع، لا يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن الاحتلال يتعنت ويرفض عودة الطواقم الطبية إلى شمال القطاع رغم المناشدات الدولية.

جيش الاحتلال يجري مسحا لمستشفى الأمل

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى احتماء عناصر من حركة حماس في مستشفى الأمل بقطاع غزة، فإنه سيقوم بإجراء مسح مركز لتحديد مواقع العناصر.

وأضاف التقرير أن الجيش الاحتلال سيواصل العمل وفقا للقانون الدولي ضد حركة حماس في قطاع غزة، مع توخي الحذر والحساسية تجاه السكان المدنيين.

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