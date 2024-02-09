استعدادا لعرضه في رمضان.. «watch it» تنشر بوسترات لأبطال مسلسل «فراولة»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «فراولة» المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، والذي تعود به إلى منطقة الكوميديا بعد آخر أعمالها الكوميدية مسلسل «بـ100وش».

وروّجت منصة «watch it»، لمسلسل فراولة من خلال نشر بوسترات لأبطال العمل، نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى حياة أفضل وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحله الصعود.

ضيوف شرف مسلسل فراولة

مسلسل فراولة ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويضم عدد ضيوف الشرف أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بسنت شوقي وغيرهم.

أبطال مسلسل فراولة

ويضم مسلسل «فراولة» عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

آخر أعمال نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم في رمضان 2024 مسلسل «عملة نادرة»، والذي ينتمي للدراما الصعيدية وحقق نجاحا كبيرا وإشادات النقاد، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل.