حقيقة أم شائعة.. هشام عاشور يحسم جدل انفصاله عن نيللي كريم

انتشرت في الأيام القليلة الماضية، العديد من الأنباء عن انفصال الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور، خاصة بعد ظهورها بمفردها خلال إحدى الفعاليات الفنية، والذي أثار الجدل حول انفصالهما.

حقيقة انفصال نيللي كريم وهشام عاشور

وفي أول رد له على حقيقة انفصالهما، كشف الفنان هشام عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتردد عارِ تمامًا من الصحة، قائلاً: «والله كانت لسة قاعدة جنبي»، لافتًا إلى أنه كان مرتبطا بتوقيع تعاقدات جديدة مع أحد النوادي ووزير الاتصالات مما جعله يتغيب عن ظهوره معها، مشددًا على أنه منذ زواجهما ويتعرض لتلك الشائعات، قائلاً: «ده كلام خايب من عيال خيبانة ومش لازم أشير كل يوم صور لينا مع بعض على السوشيال ميديا».

مشاركة هشام عاشور في فيلم الملحد

وأضاف «عاشور»، أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد بعنوان «الملحد»، والذي يقدم من خلاله شخصية مختلفة عليه تمامًا، ويتناول الفيلم قضية مهمة بالمجتمع، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد، صابرين، نجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج محمد العدل.