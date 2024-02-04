مسلسلات رمضان 2024.. نيللي كريم بالزمالك من أجل «فراولة»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني «فراولة»، والذي يضم 15 حلقة.

نيللي كريم تواصل التصوير في الزمالك

وكشفت مصادر داخل العمل لـ«الوطن»، أنها تستأنف التصوير في محيط كلية الفنون الجميلة في منطقة الزمالك، وتجمعها المشاهد مع كل من مصطفى خاطر وأحمد فهيم.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول شخصية «فراولة»، وهي ابنة حارس عقار، وتحاول الصعود والوصول لحياة أخرى، وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد أن تواجه العديد من التحديات.

مسلسل «فراولة» من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وتعود من خلاله الفنانة نيللي كريم للكوميديا بعد الغياب عنها العام الماضي، وتقديمها للدراما الصعيدية.