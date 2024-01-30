رمضان 2024.. توني ماهر يكشف عن أول صورة من كواليس مسلسل فراولة مع نيللي كريم

كشف الفنان توني ماهر عن انضمامه للمشاركة في مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، الذي يشارك في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

توني ماهر مع نيللي كريم في كواليس مسلسل فراولة

وشارك الفنان تونى ماهر جمهوره بصورة له مع الفنانة نيللي كريم من داخل كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها: «مسلسل فراولة رمضان 2024، النجمة نيللي كريم، إخراج محمد علي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج أحمد دسوقي».

يذكر أن مسلسل فراولة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وشيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم وتوني ماهر وعدد آخر من الفنانين.