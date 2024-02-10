حكاية آخر من توفي من الصحابة في مصر.. مدفون بقرية «صفط تراب»

أوضحه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج رجال حول الرسول، والذي كان يذاع علة قناة dmc، في شهر رمضان 2021، والذي كان يتناول كيفية صناعة المؤسسات فى العهد النبوي، وجانبًا جديدًا من الهدى النبوى فى البناء والعمران، حكاية آخر من توفي من الصحابة.

آخر من توفي من الصحابة في مصر

وفي إطار الحديث عن آخر من توفي من الصحابة في مصر، قال الدكتور أسامة الأزهري، إن سيدنا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، آخر الصحابة موتا بمصر، ودفن في قرية بمحافظة الغربية قرب طنطا تسمى «صفط تراب»، مشيرا إلى أن له مسجد هناك وبه ضريح، موضحا أنه بموته خُتم جيل الصحابة الموجودين في مصر.

12 ألفا من صحابة الرسول قدموا لمصر

واستمرارا للحديث عن آخر من توفي من الصحابة في مصر، أشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال لقائه إلى أن الصحابة الذين عاشوا بمصر ذكروا في كتاب السيوطي «در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة»، مشيرا إلى أن الصحابة الذين دخلوا مصر 12 ألف صحابي، إلا أن المذكور منهم في الكتاب نحو 500 فقط.

700 صحابي في البهنسا الغراء

وفي إطار الحديث عن آخر من توفي من الصحابة في مصر، أوضح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن قرية البهنسا الغراء، التي تقع في محافظة المنيا وحدها يوجد بها ما يقرب من 700 صحابي، مشيرا إلى أن ذلك أكبر تجمع للصحابة بعد البقيع الشريف.