«البهنسا» البقيع الثاني بالمنيا وقبلة المسلمين في مصر.. هنا يرقد أبطال غزوة بدر

تشتهر مدينة البهنسا بمحافظة المنيا، بلقب البقيع الثاني، وذلك لما تضمه من قبور 5 آلاف صحابي من شهداء غزوة بدر الكبرى، بالإضافة إلى العديد من الصحابة والتابعين الذين استشهدوا في الفتح الإسلامي لمصر.

البقيع الثاني مقصد الأهالي بالمنيا

وتعد البهنسا من أهم الوجهات السياحية الدينية في مصر، حيث يزورها آلاف المسلمين من مختلف أنحاء العالم كل عام، خاصة يوم الجمعة، الذي يشهد توافدًا كبيرًا من الأهالي من القرى المجاورة، حيث تضم مدينة البهنسا العديد من الآثار الإسلامية، منها مسجد السيدة عائشة، ومسجد سيدي على الجمام، ومسجد السيدة فاطمة الزهراء.

وقدمت «الوطن» بثا مباشرا من البهنسا، يستعرض حرص الأهالي على زيارة المقابر يوم الجمعة، حيث يتجمعون في ساحة سيدي على الجمام، أحد أشهر مقابر الصحابة في البهنسا، ويقدمون الطعام والشراب للزائرين.

زيارة المقابر يوم الجمعة

ويقول الشيخ عبد الله أبو زيد، من أهالي البهنسا، إن زيارة المقابر يوم الجمعة من الأعمال الصالحة التي حث عليها الدين الإسلامي، إذ إنها تقرب الزائر من الله تعالى، وتذكيره بيوم الحساب، موضحًا أن زيارة المقابر تذكر المسلمين بحق الموتى، وتجعلهم أكثر تقوى وإخلاصًا في عبادتهم.

ويشير إلى أن مدينة البهنسا تضم العديد من الآثار الإسلامية الهامة، والتي تعكس تاريخها العريق، حيث كانت عاصمة إقليم البهنسا في العصر الروماني، ومركزًا مهمًا للحضارة الإسلامية في العصر الإسلامي.

وأوضح أبو زيد أن مدينة البهنسا تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ جرى ترميم العديد من آثارها، وتطويرها لتكون مقصدًا سياحيًا متميزًا.