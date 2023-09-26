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أمين الفتوى: الصحابة كانوا يحتفلون بالمولد النبي في كل لحظة 

كتب:

مريم جاد
07:34 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السنة النبوية والسيرة، مليئة باحتفال الصحابة بمولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كل وقت كان يحتفلون بسيدنا النبي، مستشهدا بحديث شريف عن أنس، عن أم سليم، أن النبي ﷺ كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير.

احتفال الصحابة بالمولد النبوي

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الثلاثاء: «سيدنا خالد بن الوليد، كان معه ثلاث شعرات من سيدنا النبي، وكانوا معه فى الحرب، فى عمامته فسقطت، فعرض حياته للخطر من أجل الحصول على هذه العمامة الغالية»، مشيرا إلى أن الصحابة كان يحتفلون بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى كل وقت ولحظة.

واستكمل: «لازم نعلم أولادنا في هذا اليوم سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفل ونعلمهم حب سيدنا النبي».

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