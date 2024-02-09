بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي

شهد مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، بدار أم المحبة، في أسيوط.

الاحتفال بيوم الخادم البطريركي

شارك في الاحتفال، الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، مسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، بقيادة الأنبا دانيال، والذي رحب في كلمته بالأب البطريرك، وجميع الحاضرين، مقدمًا نبذة تعريفية عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللجان المنبثقة منها، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي في حياتنا.

تضمن اليوم الافتتاحي أيضًا محاضرة تكوينية بعنوان «الخدمة في حياة القديس بولس»، ألقاها محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

تلا ذلك، محاضرة تكوينية أخرى، قدمها الأب أنجيلوس شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي، بإيبارشية أسيوط حول «الإرسال والتلمذة».

واختتم اليوم بمسابقات متنوعة، بقيادة محسن مجدي وفادي عادل، عضوي اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار «أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله»، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.