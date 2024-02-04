بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع السنوي لاتحاد الكشافة

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع السنوي لمجموعات الأهرام الكشفية «اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك»، وذلك بالكلية الإكليريكية في المعادي.

عظة بطريرك الكاثوليك

شارك في اليوم بعض الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، مسؤولة الاتحاد، وقادة وأعضاء الاتحاد، إذ تضمن التجمع السنوي الكشفي صلاة القداس الإلهي التي ترأسها صاحب الغبطة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان «أنا الكرمة وأنتم الأغصان»، ثم التقى غبطته الحاضرين في لقاء أبوي، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

الجدير بالذكر أن التجمع السنوي لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك لهذا العام، جاء تحت شعار «معًا في خدمة الرسالة».

الأنبا إبراهيم يترأس القداس الإلهي

في سياق آخر، ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمدرسة القديس يوسف الظهور لراهبات قلب يسوع المصريات بالعباسية، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها.

جاء ذلك بمشاركة الأب روماني أمين، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، كما شارك أيضًا الأخت ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، بالإضافة إلى الأخت ماري سعاد، مديرة المدرسة، والأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، ثمن الأب البطريرك دور المدرسة على كافة المستويات، مشيدًا برسالتها السامية، كما هنأ غبطته جميع الحاضرين، بمرور مائة عام على تأسيس المدرسة، متمنيًا لهم كامل التوفيق، فيما هو قادم.