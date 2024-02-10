محمود حميدة: مستقبل السينما الإفريقية كبير للغاية

قال الفنان محمود حميدة، إن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من أهم المهرجانات التي تدعم الثقافات المختلفة بين دول إفريقيا، مشددا على أهمية تنظيم المهرجان كل عام، رغم التحديات التي يواجهها.

وأضاف «حميدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاركة عدة دول إفريقية في المهرجان، يجعل الفائدة تعم على الجميع، لافتا إلى أن مستقبل السينما الإفريقية كبير للغاية.

الجيل الجديد من الشباب يقدم نوعية مختلفة من الأفلام السينمائية

وأوضح الفنان محمود حميدة، أن الجيل الجديد من الشباب يقدم نوعية مختلفة من الأفلام السينمائية، التي تتضمن إبداعا خاصا، واصفا تلك الأعمال بـ«المدهشة».

وكرم الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، عددا كبيرا من فناني مصر والدول الإفريقية، الذين ساهموا في أعمال سينمائية ببصمة قوية، من أبرزهم المخرج خيري بشري، الذي تحمل الدورة الحالية اسمه، إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم وسحر رامى، وآخرين.