محمود حميدة: لا يجب إلغاء أي مهرجان سينمائي مهما كانت الأسباب

حرص الفنان محمود حميدة، على إلقاء كلمة خاصة في المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة عشر من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، كونه الرئيس الشرفي للمهرجان.

كلمة محمود حميدة في المؤتمر الصحفي

وقال الفنان محمود حميدة، خلال المؤتمر الصحفي: «عايز أكد على أهمية المهرجان، أي مهرجان، لأن سبق وقولت في عرفنا بنعتبر المهرجان مجرد فرح، فإذا مات العزيز ألغينا الفرح، وعمل المهرجان سينمائي حقيقي لا يجب إلغاءه لأي سبب».

وتابع «حميدة»: «معروف عن الفنان يبقى أبوه ميت يروح المسرح في أي ليلة، وأي مسؤول كبير لا يعطله أي شيء عن عمله».

كلمة جابي خوري بالمهرجان

وبعدها ألقى المنتج جابي خوري، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، كلمة، قال خلالها: «مبحبش أطلع بعد محمود حميدة؛ لأن وقفته وكلامه صعب أطله بعده، وزي ما قال المهرجان بيلاقي صعوبات كبيرة جدا، مش بس من الناحية السينمائية كمان من الناحية الاقتصادية».