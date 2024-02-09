مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم حسن الرداد في افتتاح دورته الـ13

كرّمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13 برئاسة سيد فؤاد، الفنان حسن الرداد، والتي تعد المرة الأولى لتكريمه من المهرجان.

وخلال تسلمه للتكريم، قال الفنان حسن الرداد إنه سيعد لان أول عمل يشارك به من خلال السينما كان فيلم «احكي يا شهر زاد»، وكان من بطولة الفنان محمود حميدة وتم تكريمه بحضوره، لافتا إلى أنه اليوم يتم تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضوره، والتي تعد مفارقة جميلة في حياته.

وأعرب «الرداد» عن سعادته بتكريمه وسط قامات فنية كبيرة من بينهم المخرج محمد ياسين، خيري بشارة، والذين تعلم منهم في مسيرته الفنية وكانوا بمثابة بصمة واضحة في خطواته بالتمثيل.