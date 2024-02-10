التونسية آمال مثلوثي تُطلق ألبومها من القاهرة.. وتبكي أمام الأهرمات

حرصت الفنانة التونسية آمال مثلوثي، على إهداء أغنية جديدة خاصة لدولة فلسطين الشقيقة، نظرًا للهجوم الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولم تتمالك مثلوثي دموعها حيث بكت بشدة أثناء تقديم الأغنية وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور سفير تونس في مصر، وبعض المشاهير، في الحفل الذي أقيم في منطقة الأهرامات.

وقدمت باقة من أجمل أغانيها خلال الحفل، منها أغنية Lose My Mind، لأول مرة لايف أمام الجمهور، وأحيت اليوم الحفل في القاهرة احتفالًا بإطلاق ألبومها الجديد، بعد غياب عامين عن إحياء حفلات في القاهرة.

وأكدت في بيان سابق لها، أن الأهرامات وجمهورية مصر العربية هي أول دولة ينطلق منها الألبوم قبل أن تنطلق جولتها العالمية في أوروبا.