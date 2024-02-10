عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي على غزة.. برا وبحرا وجوا

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ127 على التوالي.

استشهاد عدد من الفلسطنيين وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء

استشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فان قوات الاحتلال استهدفت منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح جنوب القطاع، مما تسبب في استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

ارتفاع أعداد الشهداء في غزة

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تأوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

وارتفعت أعداد الشهداء الفلسطنيين إلى 27840 شهيدا و67300 مصاب أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية، بينما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.