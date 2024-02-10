السقوط مستمر.. تفاصيل خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية موديز، إحدى أكبر شركتين في العالم، الليلة عن خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، كما أضافت إلى خفض التصنيف نظرة مستقبلية سلبية، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، إذا تدهور الوضع الأمني ​​والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريبًا بسبب الحرب في غزة أو بسبب فتح جبهة أخرى في الشمال.

في أبريل خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أنه في إبريل الماضي فقط، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر بسبب الخوف من الثورة القانونية والاحتجاجات التي أعقبت ذلك.

خفض التصنيف لم يفاجئ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين

ولم يفاجئ خفض التصنيف رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بشكل مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف، موضحين أن اقتصاد الاحتلال مستقر، وأنه لم يحدث قط كانت حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو أن الدولة لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية، كما حدث مؤخرا الخروج الفوري من الصعوبات الاقتصادية خلال أزمة كورونا.