رئيس وزراء هولندا السابق وزوجته.. عاشا معا 70 عاما وماتا سويا بالقتل الرحيم

توفي رئيس وزراء هولندا الديمقراطي الأسبق دريس فان أجت، والذي تولى رئاسة الوزراء، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982 عن عمر يناهز الـ93 عاما.

الزوجين توفيا يوم الاثنين والدفن في مراسم خاصة

وبحسب «روسيا اليوم» فإن رئيس الوزراء الهولندي الأسبق مات عن طريق ما يعرف بالقتل الرحيم يدا بيد مع زوجته، يوم الاثنين، وسيتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.

وفقا لمنظمة حقوق الإنسان التي أسسها، فإن رئيس الورزاء الهولندي السابق وزوجته أوجيني توفيًا وذلك بعدما عاش معها أكثر من 70 عاما والتي كان دائمًا يشير إليها باسم «فتاتي».

كان مؤيدا للقضية الفلسطينية

وفي عام 2019، أصيب رئيس الوزراء الهولندي الأسبق بنزيف في المخ أثناء إلقائه خطابا في حفل إحياء ذكرى فلسطينيين، لم يتعاف منه تماما مطلقا، وكان الاثنان في حالة صحية صعبة منذ فترة.

وكان «دريس فان أجت» من مؤيدي القضية الفلسطينية وترك حزبه عام 2017 بسبب خلافات حول الحقوق الفلسطينية ودولة الاحتلال وبعد زيارته لدولة الاحتلال عام 1999 أصبح صريحا بشكل متزايد بشأن دعمه للشعب الفلسطيني معتبرًا أن هذه الزيارة كانت بمثابة تحول في حياته.

وأسس أغت منتدى الحقوق عام 2009 الذي يدعو إلى سياسة هولندية وأوروبية عادلة ومستدامة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية.